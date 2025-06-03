التاريخ يدير ظهره لرفقاء رونالدو في مباراتهم المرتقبة أمام ألمانيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - تاريخ لقاءات منتخبي ألمانيا والبرتغال

ولم ينجح منتخب البرتغال سوى في تحقيق الفوز 3 مرات، بينما تعرض للخسارة في 11 مباراة، وتعادل الفريقان في 5 مواجهات.

ونجح منتخب ألمانيا في تسجيل 33 هدفاً بمرمى منتخب البرتغال، بينما الأخير أحرز 18 هدفاً فقط، ويعتبر سيرجيو كونسيساو هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين مناصفةً مع توماس مولر وشفاينشتاجير برصيد 3 أهداف.

جدير بالذكر أن منتخب البرتغال فشل في تحقيق الفوز أو حتى التعادل بآخر 5 مباريات، وجميعهم في بطولات قارية “اليورو”، ومباراتين في كأس العالم نسختي “2006 و2014”.