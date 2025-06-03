ريال مدريد يُبدي اهتماماً كبيراً بضم جوهرة المغرب

ويعتبر عز الدين وزان أحد أهم المواهب المتواجدة في هولندا وأياكس بالوقت الحالي، وحاول الاتحاد الهولندي أن يمثل اللاعب منتخب الطواحين، ولكن الأخير قرر التواجد مع منتخب المغرب ولعب حتى الآن مع المنتخب تحت سن 17 عاماً 13 مباراة.

ويلعب وزان في مركز وسط الملعب الدفاعي، لذلك ترغب إدارة ريال مدريد في التعاقد معه لتعزيز خط الوسط في المستقبل القريب.

ريال مدريد يخطط للتعاقد مع عز الدين وزان

وأشار فابريزيو رومانو إلى أن ريال مدريد أبدى اهتماماً كبيراً بضم وزان من أياكس، وبدأ الريال في محادثاته الأولية مع ممثلي اللاعب للحديث عن إمكانية التعاقد معه.

وأوضح الصحفي أنه لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن، ولكنه وزان يعد واحداً من أهم الأسماء المرشحة تحت السن للانتقال للريال.