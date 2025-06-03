شكرا لاهتمامكم بخبر شقيق بيلينجهام يسير على خطى أخيه! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - سبورت 360 – ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن جوب بيلينجهام لاعب سندلارند الإنجليزي وشقيق جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسباني بأنه يعطي الأولوية للانتقال إلى بوروسيا دورتموند خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ولفت جوب بيلينجهام الأنظار إليه بشدة بعد مساعدة فريقه سندلارند على التأهل لبطولة الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوب بيلينجهام يريد السير على خطى شقيقه، بإعطاء الأولوية للانضمام إلى بوروسيا دورتموند.