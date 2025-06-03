آخر مستجدات انتقال دي بروين إلى نابولي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يواصل نادي نابولي العمل بهدوء وثبات من أجل إتمام صفقة التعاقد مع البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي السابق، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وفقًا لما أكّده الصحفي الموثوق فابريزو رومانو، فإن نابولي لا يزال متمسكًا بخطته بشأن ضم دي بروين، حيث يعتزم النادي الإيطالي إنهاء الصفقة بعد انتهاء اللاعب من المشاركة مع منتخب بلجيكا في المباريات الدولية.

كما أشار رومانو إلى أن الفحوصات الطبية لم تكن مقررة أمس الإثنين كما تردّد، بل كانت دائمًا مجدولة بعد فترة التوقف الدولي الحالية.

في الوقت الراهن، تجري مفاوضات متقدمة بين الطرفين، حيث يتم تبادل العقود ومراجعتها مع ممثلي اللاعب تمهيدًا لإتمام الاتفاق الرسمي.