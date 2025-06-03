خطوة مرتقبة من برشلونة تجاه شتيغن… “قنبلة موقوتة” تهدد استقرار غرفة الملابس!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يستعد نادي برشلونة لاتخاذ خطوة حاسمة في ملف حراسة المرمى، مع اقتراب التعاقد مع حارس إسبانيول الشاب خوان غارسيا، في صفقة قد تخلق توترًا داخليًا في غرفة الملابس، خاصة مع استمرار تير شتيغن في الفريق.

بحسب الصحفي لويس روخو من صحيفة ماركا، فإن خوان غارسيا بات على بُعد خطوة واحدة من الانضمام إلى برشلونة، ما دفع إدارة النادي للتفكير جديًا في فتح حوار مباشر مع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن لتوضيح الموقف.

ذكر التقرير أن النادي يدرك تمامًا حساسية الوضع، إذ سيكون المدرب الجديد هانز فليك أمام “قنبلة موقوتة” محتملة في غرفة الملابس، في حال قرر الإبقاء على كلا الحارسين ضمن التشكيلة، حيث يتطلع كل منهما إلى أن يكون الحارس الأساسي.

هذا التداخل في الأدوار قد يُهدد حالة الانسجام داخل الفريق، خاصة أن شتيغن يُعد من القادة المؤثرين في غرفة الملابس.

الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار هذا الملف، في ظل سعي الإدارة لتحقيق التوازن بين تجديد الدماء والحفاظ على استقرار المجموعة.