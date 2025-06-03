أحدها من قناة الزمالك.. المجلس الأعلى للإعلام يتحرك ضد تجاوزات إعلامية رياضية

عدن - ياسمين عبد العظيم - في خطوة جديدة لضبط المشهد الإعلامي الرياضي ومواجهة التجاوزات المتكررة، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حزمة من القرارات الصارمة تجاه عدد من البرامج والقنوات وصنّاع المحتوى، وذلك في ضوء ما رصدته لجانه المعنية من مخالفات مهنية وألفاظ لا تتماشى مع الضوابط المعتمدة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن تحركات المجلس المستمرة لحماية الذوق العام وضمان التزام المؤسسات الإعلامية بقواعد المهنية، بعد تلقي شكاوى من جهات رسمية، إلى جانب تقارير الرصد التي كشفت عن تجاوزات تستدعي التحقيق والمساءلة.

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قرارات جديدة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن بعض البرامج الرياضية

التحقيق في الشكوى المقدمة من وزارة المالية ضد أحد صانعي المحتوى



بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس، أصدرت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس عدداً من القرارات على النحو التالي:

– استدعاء الممثل القانوني لقناة “الشمس” الفضائية لجلسة استماع، بشأن ما تضمنته حلقة برنامج “ملعب البلدوزر” بتاريخ 31/5/2025 تقديم الكابتن/ مجدي عبد الغني، من عبارات وردت على لسان ضيف البرنامج تتعارض مع الضوابط والمعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

– استدعاء الممثل القانوني لقناة “الزمالك” الفضائية لجلسة استماع، بشأن ما تضمنته حلقات برنامج “زملكاوي” تقديم الكابتن/ محمد أبو العلا خلال الفترة الماضية، من عبارات وردت على لسان ضيوف البرنامج تتعارض مع الضوابط والمعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

– استدعاء المدير التنفيذي المسئول عن برنامج “نجم الجماهير” الذي يبث عبر موقع يوتيوب تقديم الأستاذ/ أبو المعاطي زكي – عضو نقابة الصحفيين، كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مخاطبة نقابة الصحفيين لإعمال شئونها في هذا الأمر طبقاً للقانون. ويأتي هذا الاستدعاء بناء على الشكوى المقدمة من نادي الزمالك للألعاب الرياضية برئاسة الكابتن حسين لبيب.

– استدعاء الممثل القانوني لقناة “تن” الفضائية لجلسة استماع، بشأن ما تضمنته حلقة برنامج “البريمو” بتاريخ 29/5/2025 تقديم الأستاذ/ إسلام صادق، من عبارات وردت على لسان ضيف البرنامج تتعارض مع الضوابط والمعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

جدير بالذكر أن لجنة الشكاوى برئاسة الأستاذ/ عصام الأمير وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد عقدت بتاريخ 2/6/2025 جلسة استماع لصانع المحتوى الأستاذ/ أحمد فخري الحساني بشأن الشكوى المقدمة ضده من وزارة المالية، تمهيداً لعرض الأمر على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإصدار قراره وفقاً للقانون ولائحة الضوابط والمعايير.

