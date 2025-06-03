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غباء صحفي …! مطرود من برشلونة ويريدون بيعه للهلال

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  • غباء صحفي …! مطرود من برشلونة ويريدون بيعه للهلال 1/2
  • غباء صحفي …! مطرود من برشلونة ويريدون بيعه للهلال 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – ربما يكون هذا الصيف استثنائي في الغباء الصحفي حيث أتحفنا السيد ميغيل سانز من خلال صحيفة SPORT الكتالونية بإعلانه عن خبر باهتمام الهلال السعودي بالحارس الألماني تير شتيغن …!

نادي بحجم الهلال مشارك في كأس العالم للأندية ويمتلك ميزانيات كبيرة يفكر في حارس مطرود من ناديه …! غير منطقي الخبر ومضحك ما يكتب في تلك الصحيفة.

مشكلة بعض الصحفيين لا يزال يتخيل بأن دوري روشن هو خيار ثاني للاعبين … والحقيقة العكس هناك حراس رفعوا دوري الأبطال ويتواجدون في دوري روشن.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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