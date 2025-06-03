على غرار الهلال.. فريق جديد يتدخل في قضية النصر والوحدة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – اتخذت إدارة الأخدود خطوة قانونية هامة من خلال تكليف المحامي الخاص بالنادي بالتواصل مع مركز التحكيم الرياضي السعودي، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط”.

يأتي ذلك للاستفسار عن تفاصيل القرار المرتقب في القضية المرفوعة من نادي الوحدة ضد النصر، والتي تتعلق بتأخر وصول الأخير إلى ملعب الشرائع في مكة، مما أدى إلى تأجيل المباراة لمدة ساعة.

تعتبر إدارة الأخدود أن لديها مصلحة مباشرة في هذه القضية، حيث إن احتساب النقاط لصالح الوحدة قد يؤثر بشكل كبير على موقف فريقها في الدوري السعودي للمحترفين، مما قد يؤدي إلى هبوطه.

لذلك، تسعى الإدارة لمعرفة ما إذا كان مركز التحكيم سيبت في الطلب العاجل المقدم من الوحدة، وذلك لتحديد الخطوات القانونية المناسبة التي يجب اتخاذها.

تجدر الإشارة إلى أن نادي الهلال سبق وأن اتخذ موقفًا مشاهبًا في قضية العروبة والنصر، إلا أن مركز التحكيم رفض طلب الزعيم بالتدخل باعتباره لا يملك أي مصلحة شخصية.