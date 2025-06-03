موقف إيدرسون من الانتقال إلى الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد الإعلامي الرياضي ماتيو موريتو وجود اتصالات قوية بين نادي الهلال وأتالانتا، بشأن انتقال اللاعب البرازيلي إديرسون إلى صفوف الزعيم.

وأشار موريتو إلى أنه حتى الآن لم تُقدَّم أي عروض رسمية لإدارة أتالانتا، لكن النادي الإيطالي يتوقع وصول عرض مكتوب بقيمة تقارب 60 مليون يورو خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما أبان أن الهلال وضع إديرسون ضمن أهدافه الرئيسية لتعزيز خط الوسط، قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ختامًا، أوضح موريتو أن اللاعب البرازيلي، البالغ من العمر 25 عامًا، لا يمانع الانتقال إلى دوري روشن السعودي عن طريق بوابة الهلال.