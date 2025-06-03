كم كان عرض الهلال الذي رفضه برونو فيرنانديز؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – رفض النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عرضًا ضخمًا قدمه له نادي الهلال، وذلك بحسب ما أكدته العديد من المصادر.

العرض الذي تقدم به الهلال لضم فيرنانديز كان مذهلًا من الناحية المادية، حيث تضمّن أرقامًا مذهلة، جاءت كما يلي:

-66.6 مليون جنيه إسترليني سنويًا

-5.55 مليون جنيه إسترليني شهريًا

-180,000 جنيه إسترليني يوميًا

-7600 جنيه إسترليني في الساعة

-2.10 جنيه إسترليني في الثانية

ورغم الإغراءات المالية الهائلة، اختار برونو البقاء في أوروبا، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن اللاعب كان منفتحًا على قبول عرض الهلال، لكن عائلته هي من رفضت هذه الخطوة، وهو ما استجاب له في النهاية.