الاتصالات بدأت وتفاؤل كبير.. صفقة عربية على رادار الانتقال إلى ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت مصادر إسبانية عن رغبة نادي ريال مدريد في التعاقد مع أحد اللاعبين العرب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى مدرب ريال مدريد الجديد، تشابي ألونسو، إلى إجراء تعزيزات في صفوف فريقه استعدادًا للموسم المقبل، من أجل المنافسة على لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وتمكن الفريق الملكي من حسم صفقتين من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف، بالتعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد ودين هويسين قادمين من ليفربول وبورنموث.



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وأوضح الصحفي الإسباني الموثوق “رودرا”، والذي يعمل لدى شبكة “ريليفو”، أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع اللاعب المغربي، عبدالله وزان، لاعب أياكس أمستردام هذا الصيف.

وتابع أن ريال مدريد قد بدأ الاتصالات بالفعل مع أياكس أمستردام وهناك تفاؤل كبير بإتمام الصفقة، حول اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا.

ويجيد وزان اللعب في مركز الوسط بالإضافة إلى الوسط الهجومي، وتلقى إشادات كبيرة في مسابقة كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاماً قبل شهرين.

عبدالله وزان تمكن من قيادة منتخب المغرب تحت 17 عاماً لتحقيق لقب كأس أمم إفريقيا في أبريل الماضي، بالفوز على منتخب مالي، وتمكن أيضاً من حصد جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وخاض وزان 19 مباراة مع الفئات السنية لفريق أياكس الهولندي وتمكن من تسجيل 6 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

