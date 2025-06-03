5 ملايين يورو تفصل الهلال عن ضم ثيو هيرنانديز

عدن - ياسمين عبد العظيم - وبحسب ما ذكرته مجلة “فووت ميركاتو” الفرنسية، فإن نادي الهلال السعودي توصل إلى اتفاق مع نظيره ميلان من أجل ضم ثيو هيرنانديز مقابل 30 مليون يورو خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت المجلة أن نادي الهلال لم يتوصل بعد إلى اتفاق مع ثيو هيرنانديز بشأن الشروط الشخصية، إذ يطالب اللاعب براتب سنوي قدره 20 مليون يورو، أي أكثر بـ5 ملايين من العرض الحالي المقدم من النادي السعودي.

ويعمل نادي الهلال على حسم صفقة ثيو هيرنانديز وعدد من التعاقدات القوية الأخرى، قبل خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقررة منتصف الشهر الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك الهلال في المجموعة الثامنة من مونديال الأندية إلى جانب ريال مدريد الإسباني، باتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.