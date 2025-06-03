موقف نجمي الريال من المشاركة في مونديال الأندية!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفاد الصحفيان ماريو كورتيغانا وغييرمو راي أن مدافعي ريال مدريد، الألماني أنطونيو روديغر والنمساوي ديفيد ألابا، لا يُتوقع أن يكونا جاهزين للمشاركة في بداية بطولة كأس العالم للأندية .

وتعد هذه الأنباء بمثابة ضربة لريال مدريد، حيث يعتبر اللاعبان من الركائز الأساسية في خط دفاع الفريق.

ويُعاني ألابا من إصابة بتمزق في الغضروف المفصلي، بينما كان روديغر يعاني من آلام مزمنة في العضلة الخلفية قبل أن يجري جراحة لعلاج التمزق في الغضروف المفصلي الوحشي لديه.

يُذكر أن بطولة كأس العالم للأندية ستنطلق في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو .