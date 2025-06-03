بديل كاريراس على رادار ريال مدريد!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد الصحفي ماريو كورتيغانا أن المدافع الإسباني كاريراس يُعد الخيار الأول لريال مدريد في مركز الظهير الأيسر، وذلك بعد أن دخل في مفاوضات مع بنفيكا لاستعادة خريج أكاديمية النادي في صفقة قد تصل قيمتها إلى 50 مليون يورو.

لكن الصفقة تبدو معقدة حاليا بسبب امتلاك ناديه السابق مانشستر يونايتد، خيار إعادة شراء مقابل 20 مليون يورو، إلى جانب بند استفادة من إعادة البيع بنسبة 20% على أي مبلغ يفوق الـ5 ملايين جنيه إسترليني، وهو ما دُفع عند انتقاله إلى بنفيكا عام 2024.

وفي حال تعثرت الصفقة، يضع النادي الإسباني اسم أليخاندرو غريمالدو، نجم باير ليفركوزن كخطة بديلة لتدعيم الجبهة اليسرى ، وهو الذي ساهم بِـ 16 هدف الموسم الماضي حيث سجل 4 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة في 48 مباراة.