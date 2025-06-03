ملامح من تشكيلة رينارد لمواجهة البحرين

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يستعد المنتخب السعودي لمواجهة البحرين في تصفيات كأس العالم 2026، حيث تم الكشف عن ملامح التشكيلة التي سيخوض بها الفرنسي هيرفي رينارد المباراة التي تقام يوم الخميس المقبل.

شهدت تدريبات الأخضر عودة كل من متعب الحربي ومحمد بكر وعبدالرحمن العبود، الذين انضموا إلى الفريق قبل السفر إلى البحرين مساء الثلاثاء.

مدرب المنتخب، الفرنسي هيرفي رينارد، استقر على إشراك الثنائي حسان تمبكتي وعلي لاجامي في قلب الدفاع.

بينما يتنافس عبدالله الحمدان وفراس البريكان على مركز رأس الحربة، مع تفضيل رينارد للأخير في هذه المرحلة.

إليكم تشكيلة الأخضر المتوقعة ضد البحرين:

-حراسة المرمى: نواف العقيدي

-الدفاع: متعب الحربي – علي لاجامي – حسان تمبكتي – علي مجرشي

-خط الوسط: محمد كنو – علي الحسن – مصعب الجوير

-الهجوم: سالم الدوسري – عبدالرحمن العبود – فراس البريكان

تتطلع الجماهير السعودية إلى أداء قوي من الصقور في هذه المباراة الهامة، حيث يسعى الأخضر لتحقيق الفوز وتعزيز فرصه في التأهل إلى المونديال.