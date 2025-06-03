عاملان سيحددان بقاء غارسيا في الريال!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفاد الصحفيان ماريو كورتيغانا وغييرمو راي أن الظهير الأيسر لريال مدريد، فران غارسيا، يرغب في البقاء ضمن صفوف النادي الملكي.

ومع ذلك، فإن مستقبله في النادي قد يتغير بناءً على عاملين رئيسيين: التوقيع مع ظهير أيسر جديد، وموقف فيرلاند ميندي.

الريال يسعى بالفعل لتعزيز مركز الظهير الأيسر، مع أسماء مثل ألفارو كاريراس وأليخاندرو غريمالدو كما أن استمرار ميندي هو الأقرب حتى الآن ، مما يجعل فرصة غارسيا صعبة على الرغم من رغبته في البقاء.