برونو فرنانديز يتخذ قراره بخصوص الانتقال للهلال بعد عرض ضخم

عدن - ياسمين عبد العظيم - يبدو أن البرتغالي برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد قد اتخذ قراره النهائي بخصوص العرض الضخم المقدم من الهلال السعودي.

شبكة Sky Sports ذكرت اليوم الثلاثاء أن برونو فرنانديز لا يريد الانتقال إلى الدوري السعودي في هذه المرحلة من مسيرته، بل يود البقاء في أوروبا.

وأضافت: “يبدو أنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه لكرة القدم الأوروبية رفيعة المستوى، بعد أن عرض عليه الهلال فرصة الانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين مقابل 100 مليون جنيه إسترليني”.

ويمثل برونو النقطة المضيئة في مسيرة مظلمة لمانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة، حيث توقع كثيرون رحيل النجم البرتغالي بعد موسم كارثي جديد، والخروج صفر اليدين، حيث احتل الشياطين الحمر المركز 16 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسابق الهلال الزمن لتدعيم صفوفه بلاعبين من العيار الثقيل قبل المشاركة في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة هذا الشهر، حيث ستكون ضربة البداية ضد ريال مدريد يوم 18 يونيو.

وسيلعب الهلال أيضاً ضد سالزبورغ النمساوي يوم 23 يونيو، ثم يواجه باتشوكا المكسيكي بعد 4 أيام.

ولا يزال الهلال يبحث عن مدرب بدوام كامل بعد إقالة جورجي جيسوس، حيث تولى محمد الشلهوب المسؤولية بشكل مؤقت، وسط تقارير عن قرب تعيين سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان.