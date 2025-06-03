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ماذا قال كوبارسي عن مبابي؟

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أبدى المدافع الإسباني باو كوبارسي احترامه الكبير للنجم الفرنسي كيليان مبابي، مؤكدًا صعوبة التعامل معه خلال المباريات خاصة بعد المواجهات التي جمعتهما هذا الموسم. 

وفي تصريحات صحفية، قال كوبارسي: “مبابي لاعب لا يمكن التنبؤ به، يمكنه الانطلاق في المساحات أو استلام الكرة في قدمه ، لذلك يجب أن تكون دائمًا في قمة التركيز.”

وأضاف مدافع برشلونة والمنتخب الإسباني: “مواجهته تُعد درسًا حقيقيًا، ويجب التعلم من كل مباراة تلعبها ضده.”

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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