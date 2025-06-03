تغيير في أرقام قمصان لاعبي الريال الموسم المقبل!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن هناك تغييرات متوقعة في أرقام قمصان لاعبي ريال مدريد، خاصة بعد رحيل النجم الكرواتي لوكا مودريتش.

اللاعبان هويسين وأرنولد سيكونان متاحين لاختيار أرقام القمصان 12، 16، 17، و18، وذلك في ظل رحيل فاييخو وفاسكيز.

كيليان مبابي سيحصل على القميص رقم 10، وهو الرقم الذي يرتديه حالياً مودريتش.

المهاجم البرازيلي إندريك ينتظر الحصول على القميص رقم 9.