نقطة اللاعودة.. تفاصيل الخلاف الذي أنهى علاقة سلمان الفرج بالهلال!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تحدث سلمان الفرج، قائد نادي الهلال السابق، عن تفاصيل الخلاف الذي نشب بينه وبين المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، والذي أدى إلى إنهاء مسيرته الطويلة مع الزعيم.

أوضح الفرج أن العلاقة بينه وبين خيسوس تدهورت بشكل كبير خلال موسم 2023-2024، حيث شعر بعدم الاحترام من المدرب، الذي كان يفضل إشراك لاعبين آخرين في مركزه رغم عدم كفاءتهم.

وأشار الفرج إلى أنه طلب لقاءً مع خيسوس ليفهم أسباب استبعاده المتكرر، لكن رد المدرب كان صادمًا، حيث أخبره بأنه يعتبره “خيارًا أخيرًا” ولن يعتمد عليه في المستقبل القريب.

هذا الموقف دفع الفرج إلى تقديم طلب رسمي لإدارة النادي للرحيل في منتصف الموسم.

ورغم محاولات الإدارة لاحتواء الموقف، إلا أن خيسوس أصر على بقائه، مما زاد من حيرة الفرج، الذي اعتبر ذلك تناقضًا مع ما قيل له في اللقاء.

وأضاف الفرج: “أخبروني بأنني يمكنتي البقاء في منزلي إذا شعرت بالضيق، لكن لم يكن هناك أي نية صادقة من المدرب تجاه عودتي”.