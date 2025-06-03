” جلد قاسي لليونايتد” تهكم وسخرية هولندية من نهائي الدوري الأوروبي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وجّه النجم الهولندي السابق رافائيل فان دير فارت انتقادات لاذعة لأداء مانشستر يونايتد وتوتنهام في نهائي الدوري الأوروبي، حيث وصف المباراة بأنها واحدة من أسوأ النهائيات على الإطلاق.

وقال فان دير فارت في تصريحات مثيرة للجدل:”نهائي الدوري الأوروبي كان مروعًا، لقد كان كأنه مباراة بين مجموعة من المعاقين والمكفوفين، ولو تم تطبيق قاعدة تمنح كل فريق هدفًا مقابل 5 تمريرات متتالية، لانتهت المباراة بالتعادل السلبي 0-0.”

الجدير بالذكر أن السبيرز قد توج بالبطولة بعد فوزه بهدف دون رد على اليونايتد.