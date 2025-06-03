أول صدام بين الأهلي وريفيرو ومفاجآت “واردة” في قائمة كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود مفاجآت منتظرة في قائمة الأهلي التي تستعد للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مشيرًا في الوقت ذاته إلى وجود خلاف في وجهات النظر بين إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة خوسيه ريفيرو، حول عدد اللاعبين الذين سيتم اصطحابهم في الرحلة.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم الثلاثاء: “الأهلي سيسافر غدًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى هذه اللحظة خوسية ريفيرو المدير الفني الجديد، مُصمم على السفر بـ26 لاعبًا فقط”.

وتابع: “هناك محاولات لزيادة العدد لـ28 أو 29 لاعبًا، لأن الـ 26 من بينهم 4 حراس مرمى، والمسؤولون يُحاولون إقناعه بأن الأربعة حراس من بينهم اثنين سيكونان خارج قائمة المباريات، وسيتبقى 24 لاعبًا، وهو لديه الحرية في اختيار 15 لاعبًا على دكة البدلاء”.



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وأضاف: “المحاولات ما زالت مستمرة، واليوم سيتم الإعلان عن القائمة التي ستسافر غدًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قد تكون هناك مفاجآت في قائمة الفريق، ولا تصدقوا كل ما تسمعوه، المدير الفني متكتم تمامًا عن البعثة، أمس كنت في النادي، ووجدت أن اللاعبين يبذلون مجهودًا كبيرًا من أجل إثبات أنفسهم”.

يذكر، أن الأهلي سيفتتح مشواره في البطولة يوم 15 يونيو بمواجهة من العيار الثقيل أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في افتتاح مونديال الأندية، ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضًا بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

