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آخر تطورات انتقال فالي لكومو!

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفادت التقارير الإسبانية بإغلاق إدارتي ناديي برشلونة وكومو ملف انتقال اليكس فالي للنادي الإيطالي بصورة نهائية.

هذا وقد تم الانتهاء من كافة الوثائق اللازمة لإتمام صفقة الانتقال النهائي لفالي، وبموجب هذا الاتفاق، سينتقل الإسباني إلى صفوف نادي كومو في صفقة تقدر قيمتها بـ 6 ملايين يورو.

ويأتي هذا الانتقال بعد فترة إعارة قضاها فالي مع نادي كومو، حيث ساهم تألقه خلال هذه الفترة في إقناع الإدارة بشراء عقده بشكل دائم.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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