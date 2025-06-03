وسط اهتمام الهلال.. أتالانتا يحدد سعر بيع نجمه

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفاد الصحفي نيكولو شيرا أن نادي أتالانتا الإيطالي يطلب مبلغًا يتراوح بين 50 إلى 60 مليون يورو لبيع عقد اللاعب البرازيلي إيدرسون.

يأتي هذا الطلب في وقت يتزايد فيه الاهتمام من العديد من الأندية أبرزها الهلال السعودي، حيث يُعتبر إيدرسون أحد أبرز اللاعبين في الوقت الحالي.

وأشار شيرا إلى أن إيدرسون قريب من الانتقال إلى نادي الهلال السعودي، الذي يسعى لتعزيز صفوفه قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية 2025.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تفاصيل أكثر إثارة حول الصفقة، التي اتجه نحوها الهلال بعدما اقتربته مفاوضاته مع برونو فيرنانديز من الفشل.