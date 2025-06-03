حُسم الأمر.. برونو فيرنانديز يقول كلمته في عرض الهلال الخرافي لضمه من مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد العظيم - ذكرت تقارير صحفية إخبارية تطورات جديدة حول مستقبل قائد مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز، وموقفه من الرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي هذا الصيف.

ويمتلك برونو فرنانديز عروضًا من السعودية خاصة الهلال، الذي يسعى لضم البرتغالي قبل كأس العالم للأندية والتي تنطلق في 15 يونيو الجاري.

ويتواجد الهلال في المجموعة الثامنة لمنافسات كأس العالم للأندية 2025، بجانب كل من ريال مدريد وسالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.



اقرأ ايضاً.. مستبعدًا محمد صلاح.. لينكر يكشف عن مرشحه الأبرز للفوز بـ جائزة الكرة الذهبية



وأفادت شبكة “سكاي ألمانيا”، أن برونو فيرنانديز أبلغ مانشستر يونايتد بعدم الانتقال إلى الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتابعت أن الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز، يرغب في مواصلة اللعب على أعلى مستوى في القارة الأوروبية.

وكان الهلال السعودي قد قدم عرضًا لـ برونو فيرنانديز لمدة 3 سنوات، براتب يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني في خلال هذه المدة.

يذكر أن قائد مانشستر يونايتد أوضح بعد نهائي الدوري الأوروبي أنه سيكون منفتحاً على الرحيل إذا أراد الشياطين الحمر الاستفادة من رحيله.

وحظى مانشستر يونايتد بموسم سيء، وخسر لقب الدوري الأوروبي أمام توتنهام، وأنهى موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الخامس عشر.

