موقف فيرمين لوبيز من الرحيل عن برشلونة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد لاعب خط وسط برشلونة الشاب، فيرمين لوبيز، رغبته القوية في البقاء ضمن صفوف النادي الكتالوني، نافياً بذلك أي تكهنات حول مستقبله.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة السبورت، قال فيرمين لوبيز: “لا أفكر في الرحيل أو أي شيء من هذا القبيل، أنا سعيد جداً في برشلونة. لقد كان حلمي، وبالطبع أريد البقاء هنا.”

تأتي هذه التصريحات لتؤكد التزام فيرمين بمشروع البلوغرانا، بعد أن قدم مستويات مميزة خلال الموسم الماضي، حيث شارك في 46 مباراة ، سجل 8 أهداف وصنع 10 آخرين.