6 لاعبين في معسكر المنتخب السعودي بلا خبرة دولية!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – زاد استدعاء الظهير الأيسر سالم النجدي لصفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عدد اللاعبين المتواجدين في المعسكر الحالي، الذين لم يخوضوا مباريات دولية، إلى ستة لاعبين.

وقد تم الإعلان عن انضمام النجدي يوم الخميس الماضي، بعد يوم واحد من بدء المعسكر في مدينة الخبر، حيث يستعد المنتخب لمواجهتي البحرين وأستراليا في الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس العالم 2026.

بالإضافة إلى النجدي، يضم المعسكر أيضًا المدافع محمد بكر، والجناحين همّام الهمّامي ومهند آل سعد، بجانب حامد يوسف وعبدالرحمن الصانبي، إذ لم يسبق لهم المشاركة دوليًا.

في المقابل، خاض بقية اللاعبين، والذين يبلغ عددهم 29، مباريات دولية سابقة، يتصدرهم الجناح سالم الدوسري، قائد المنتخب، القائمة برصيد 93 مباراة دولية.

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة البحرين على ملعبه يوم الخميس المقبل، قبل أن يستضيف أستراليا في الجولة النهائية المقررة في 10 يونيو الجاري.