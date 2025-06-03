اهتمام سعودي بتير شتيغن! – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكدت صحيفة سبورت الكتالونية أن نادي الهلال السعودي أبدى اهتمامه بضم الألماني مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة، مستغلًا الغموض المحيط حول مستقبله بعد اقتراب النادي الكتالوني من التعاقد مع الحارس خوان غارسيا.

الهلال يبحث عن اسم كبير لحراسة مرماه الموسم المقبل، ويضع تير شتيغن ضمن أولوياته.

النادي السعودي مستعد لتقديم عرض ضخم لإقناع الحارس الألماني، الذي لا يزال مترددًا في اتخاذ قرار قد يُبعده عن المنتخب قبل كأس العالم المقبل.