مروان عطية: لدي طريقة لإيقاف ميسي في المونديال.. ولن أرحل عن الأهلي لسببين

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد مروان عطية، لاعب وسط النادي الأهلي، أنه رفض عروضًا مالية أكبر من أندية محلية وخارجية، من أجل تحقيق حلمه بالانضمام إلى القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن الانتماء والرغبة في صناعة تاريخ شخصي كانا الحافز الأكبر له.

وقال مروان عطية، في تصريحات عبر برنامج “يا مساء الأنوار” على قناة “MBC مصر”: “تلقيت عروضًا من الزمالك وبيراميدز وفيوتشر، وكان هناك حديث قوي أنني سأوقع للزمالك، لكن بمجرد أن تواصل معي الأهلي، لم أتردد، خاصة أنني أنتمي لهذا النادي، وكذلك عائلتي بالكامل، فعرفت وقتها أن هذه هي وجهتي”.

وأضاف: “عرض الأهلي كان الأقل من الناحية المالية، لكني فضلت الانتقال له، لأنني كنت أفكر في تحقيق شيء لنفسي، وليس فقط في الأموال، الزمالك نادٍ كبير وكذلك بيراميدز، لكن الأهلي (حاجة تانية)، وبمجرد أن تلقيت العرض ذهبت لأمير توفيق، مدير التعاقدات وقتها، ووقّعت في 5 دقائق فقط”.



وعن اللاعبين الأكثر حصولًا على الأموال من الإعلانات، قال مروان عطية: “لا أعرف من الأعلى أجرًا، ولا أسأل عن ذلك، كل لاعب يحدد قيمته بنفسه، ولا يصح أن تسأل عن قيمة زميلك، بل تطلب ما يتناسب مع قيمتك أنت، قد أرى نفسي بقيمة 50 مليونًا، بينما يرى آخر نفسه بـ100 أو 200 مليون”.



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وعن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025، قال مروان عطية: “إيقاف ميسي؟ هذا سؤال صعب، في الواقع الأمور داخل الملعب تختلف تمامًا عن التخطيط المسبق، بالتأكيد سأكون في كامل تركيزي، وإذا كانت الكرة معه سأتعامل بهدوء، ولن أندفع عليه، لأنه لاعب لا يجب أن تهاجمه باندفاع، سأحاول الوقوف على مسافة وأجبره على التمرير للخلف”.

وفي تعليق ساخر حول إمكانية مواجهة لويس سواريز، قال ضاحكًا: “أذني صغيرة، لن تنفعه.. عليه أن يبحث عن لاعب أذنه كبيرة”.

وأوضح لاعب وسط الأهلي أنه تلقى عروضًا من أندية داخل مصر وخارجها، لكنه متمسك بالاستمرار داخل القلعة الحمراء، قائلاً: “الأهلي رقم واحد، وأي نادٍ يتواصل معي أخبره بأنني مستمر مع الأهلي حتى 2028، حتى عندما تواصل معي نادي الفتح السعودي بقيادة المدرب جوزيه جوميز، رفضت العرض، لأن وجودي في الأهلي يمنحني فرصًا كبيرة للعب في كأس العالم للأندية والانضمام المستمر للمنتخب”.

واختتم تصريحاته قائلاً: “اللعب للنادي الأهلي شرف لأي لاعب، ولذلك لا أفكر حاليًا إلا في الاستمرار هنا وتحقيق المزيد من البطولات”.

