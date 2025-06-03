محادثات سعودية لضم ميسي إلى دوري روشن

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – بحسب المعلومات التي نشرها الصحفي ساشا تافوليري، فإن هناك محادثات غير رسمية تجري بين صندوق الاستثمارات السعودي وخورخي ميسي، والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني.

وفقًا للمصدر ذاته، فإن ميسي يشعر بـ”خيبة أمل” من البطء في تطور الدوري الأمريكي منذ انضمامه إلى إنتر ميامي، كما أن مستوى المنافسة في “MLS” جاء أقل من توقعاته، مما دفعه لإعادة التفكير في مستقبله الرياضي على المدى القصير.

وبدأ أحد أندية دوري روشن -لم يُذكر بالاسم حتى الآن-، في مفاوضاته مع ميسي، ولا تقتصر المحادثات فقط على الجوانب الفنية، بل تشمل أيضًا بُعدًا تسويقيًا واستثماريًا ضخمًا، في إطار استراتيجية المملكة لاستقطاب أكبر الأسماء في عالم الرياضة.

إذا تم الاتفاق، فقد يكون هذا العرض بمثابة الظهور الأخير لميسي في الملاعب قبل إعلان اعتزاله، ضمن مشروع رياضي وتسويقي هو الأضخم من نوعه.