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موقف برونو فيرنانديز النهائي من الرحيل عن اليونايتد!

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  • موقف برونو فيرنانديز النهائي من الرحيل عن اليونايتد! 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكدت العديد من المصادر وعلى رأسها الصحفي الموثوق فلوريان بلاتينبيرج حسم برونو فيرنانديز لمستقبله مع مانشستر يونايتد.

الدولي البرتغالي حسم قراره بالاستمرار في النادي الإنجليزي ، وذلك في ظل التقارير التي كانت تتوارد عن تقديم نادي الهلال السعودي عرضًا لضمه هذا الصيف ، ليكون تدعيمًا لقائمته قبل مونديال الأندية.

الجدير بالذكر أن عقد برونو مع اليونايتد مستمر حتى 2027 .

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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