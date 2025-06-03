موقف برونو فيرنانديز النهائي من الرحيل عن اليونايتد!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكدت العديد من المصادر وعلى رأسها الصحفي الموثوق فلوريان بلاتينبيرج حسم برونو فيرنانديز لمستقبله مع مانشستر يونايتد.

الدولي البرتغالي حسم قراره بالاستمرار في النادي الإنجليزي ، وذلك في ظل التقارير التي كانت تتوارد عن تقديم نادي الهلال السعودي عرضًا لضمه هذا الصيف ، ليكون تدعيمًا لقائمته قبل مونديال الأندية.

الجدير بالذكر أن عقد برونو مع اليونايتد مستمر حتى 2027 .