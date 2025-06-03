رغم اتفاقه مع ميلان.. الهلال ينتظر رد هيرنانديز!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن إدارة نادي الهلال قد توصلت إلى اتفاق مع نادي ميلان الإيطالي بشأن انتقال النجم الفرنسي ثيو هيرنانديز إلى الزعيم.

أشار رومانو إلى أن الصفقة ستتم مقابل 30 مليون يورو كقيمة أساسية لها، إضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز ومكافآت.

ورغم الاتفاق الرسمي بين الناديين، إلا أن الصفقة ما زالت معلّقة بسبب عدم التوصل لاتفاق نهائي مع اللاعب نفسه على الشروط الشخصية، مثل الراتب ومدة العقد وبعض البنود الخاصة.

وأفاد رومانو أن اللاعب لم يحسم موقفه حتى الآن، إذ يدرس الخيارات المتاحة أمامه، وعلى رأسها الاستمرار في أوروبا والمنافسة على البطولات القارية، مقابل الانتقال إلى الدوري السعودي والانضمام إلى مشروع الهلال الطموح.

من المتوقع أن يُصدر ثيو قراره النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، في وقت تترقب فيه جماهير الهلال تطورات هذه الصفقة التي قد تكون من أبرز صفقات الصيف في الكرة السعودية