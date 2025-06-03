دياز يضغط وبرشلونة يبحث عن حل للأزمة للتعاقد معه!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفاد الصحفي فرناندو بولو أن النجم الكولومبي لويس دياز بدأ بالفعل في اتخاذ خطوات جادة لإجبار ناديه ليفربول على السماح له بالرحيل إلى برشلونة، وذلك بتنسيق مع إدارة النادي الكتالوني.

ووفقًا للتقرير، فقد أوقف دياز مفاوضات تجديد عقده مع الريدز، ورفض عرضًا ضخمًا للانتقال للدوري السعودي، كما أبلغ وكيله إدارة النادي الإنجليزي برغبته الواضحة في الرحيل إلى البلوغرانا هذا الصيف.

البارسا مستعد لصفقة دياز ولكنه لن يدفع 80 مليون يورو للحصول على توقيعه حيث يسعى لتخفيض ذلك حتى يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي للنادي.