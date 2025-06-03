النصر يستعد لتجديد مجلس إدارته!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – على ذمة صحيفة “الرياضية” فإن رائد إسماعيل ومرام الجهني، عضوي مجلس إدارة شركة نادي النصر، سيغادران منصبيهما بنهاية شهر يونيو الجاري.

يأتي هذا التغيير في إطار انتهاء الدورة العملية لأعضاء المجلس المعينين من قبل صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك 75% من أسهم النادي، في 30 يونيو.

في الوقت الحالي، يجري العمل على تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة الشركة من قبل الصندوق، مع توقع استمرار حمود الرميان في منصبه للعام الثالث على التوالي.

يتكون مجلس إدارة شركة النصر من خمسة أعضاء، يمثل ثلاثة منهم الشركة الربحية، بينما يمثل اثنان المؤسسة غير الربحية، أحدهما هو رئيس المجلس.

يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة كان قد استحوذ على النادي في موسم 2023، وعين في مجلس إدارة الشركة كلًا من أنس آل الشيخ، وحمود الرميان، ورائد إسماعيل، وسلطان الدغيثر – رحمه الله، ومرام الجهني.