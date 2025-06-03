أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة المناضل المؤتمري صالح سريع

لبوزة يعزي بوفاة المناضل المؤتمري صالح سريعبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام الأسبق ووكيل محافظة لحج المناضل السبتمبري الاكتوبري صالح سريع علي .

وأشاد نائب رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى نجله نبيل صالح سريع علي واخوانه وأبناء ردفان كافة بمناقب المناضل والهامة الوطنية الكبيرة صالح سريع علي الذي كان احد مناضلي الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر واسهم في النضال من اجل الوحدة اليمنية والدفاع عنها ،مشيدا بمواقفه التنظيمية كاحد القيادات الوفية للمؤتمر الشعبي العام حيث كان احد من اسهموا في بناء المؤتمر في محافظة لحج،كما كان رجلا يتمتع بالاحترام والتقدير بين الناس.

وعبر لبوزة وذلك باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

