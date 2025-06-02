غوارديولا: مقارنة يامال بميسي مبكرة وأتمنى نجاح تشابي

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن العديد من القضايا المعاصرة الخاصة بناديه السابق برشلونة، ومنها مقارنة لامين يامال بليونيل ميسي.

غوارديولا شارك في بطولة للغولف في كتالونيا تضم لاعبي كرة قدم سابقين، وعلى هامش المناسبة تحدث للصحفيين عن آرائه في كثير من الأمور.

في البداية امتدح هانزي فليك مدرب برشلونة بعد “عام مذهل ونتائج شبه مثالية”، قائلاً: “أتمنى أن تواصل هذه المجموعة الشابة الإمتاع لسنوات كثيرة”.

وعن تشبيه يامال بميسي قال غوارديولا: “لا أعرف إن كان يامال يمكنه اللعب لاحقاً كرأس حربة مثل ميسي، على الجناح يمكنه خلخلة الدفاع، لننتظر حتى تكتمل مسيرته، بعد 10 أعوام أو 15 عاماً ثم نرى إن كان يمكن مقارنته بالأفضل، إنه في أفضل مكان من أجل التطور، إن لم تطارده الإصابات سيحظى بمسيرة رائعة بقدر موهبته”.

وواصل: “بالتأكيد سيكون مرشحاً للكرة الذهبية، مع (عثمان) ديمبيلي، تُمنح لمن يستحق دائماً، الترشح في سن 17 عاماً إنجاز هائل، وبصفتي من أعضاء برشلونة سعيد جداً ببقاء يامال هنا”.

كما أشاد بحارس إسبانيول جوان غارسيا الذي يسعى برشلونة للتعاقد معه، موضحاً: “يبدو أنه سيصبح حارساً رائعاً، هل يهتم به سيتي أم لا.. يبدو أن سيتي يهتم بـ500 لاعب كل فترة انتقالات، شخص من إسبانيول قال لي إنه حارس مذهل، كل الآراء تشير إلى أنه حارس ممتاز”.

وهنأ صديقه لويس إنريكي على التتويج مع باريس سان جيرمان بلقب دوري الأبطال، مضيفاً: “نفذ عملاً متقناً، كل أصدقاء لويس إنريكي سعداء بما فعله، يستحق ذلك، أطاح بليفربول وأرسنال وشاهدنا ما فعله في النهائي ضد إنتر”.

كما تمنى النجاح لتشابي ألونسو في قيادة ريال مدريد، وقال عن لاعبه السابق في بايرن ميونيخ: “أظهر براعته في ليفركوزن، لم يخسر في موسم كامل، كما أنه يعرف ريال مدريد كل المعرفة، أتحدث معه كثيراً، أعرف أنه متحمس وأتمنى له التوفيق”.