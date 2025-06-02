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ريال مدريد يجهز مفاجأة لأسينسيو

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يقترب نادي ريال مدريد من الإعلان عن تجديد عقد مدافعه الشاب راؤول أسينسيو، مفاجأة الموسم في خط الدفاع، بعدما أثبت جدارته منذ ظهوره الأول مع الفريق في نوفمبر الماضي.

أسينسيو حجز مكانه بهدوء في حسابات النادي، وأصبح مشروعًا واعدًا على غرار ناتشو، إدارة النادي سارعت لتأمين مستقبله، خاصة بعد اهتمام أندية أخرى بضمه، لكن اللاعب أبلغ المقربين منه برغبته الوحيدة: “أريد الاستمرار بقميص ريال مدريد”.

المفاجأة السعيدة التي يُحضّرها النادي تتضمن زيادة في راتبه وتصعيدًا رسميًا للفريق الأول، في خطوة تعكس ثقة تشابي ألونسو الكاملة به، إذ يراه عنصرًا أساسيًا في مشروعه الدفاعي الجديد، وربما شريكًا مستقبليًا لديان هويسين في قلب الدفاع.

ريال مدريد يبدأ سوقه الصيفي بخطوة داخلية ذكية… والتجديد مع أسينسيو قد يكون أول الغيث.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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