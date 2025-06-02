مانشستر سيتي يفتح الباب أمام ليفربول لحسم صفقة جديدة

عدن - ياسمين عبد العظيم - تلقى نادي ليفربول الإنجليزي دفعة قوية بشأن إحدى الصفقات التي يستعى للتعاقد معها خلال سوق الانتقالات الصيفي.

وأعلن ليفربول في وقت سابق تعاقده مع جيريمي فريمبونج، والذي يعد أولى صفقات الفريق في الصيف الجاري.

وارتبط ليفربول بأسماء أخرى، مثل فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن، وميلوس كيركيز لاعب بورنموث.



كيركيز ليس هدفًا لليفربول فقط، مانشستر سيتي أيضًا مهتم بالتعاقد مع لاعب بورنموث، بحسب تقارير سابقة.



وبحسب ما ذكر الصحفي ديفيد أورنستين، بصحيفة “ذا أثليتك”، فإن مانشستر سيتي يسعى الآن إلى التعاقد مع ريان آيت نوري لاعب وولفرهامبتون، مما يشير إلى انسحابهم من السباق على كيركيز، هدف ليفربول.

ويمنح هذا الأمر ليفربول دفعة قوية في سوق الانتقالات، بالإضافة إلى أن كيركيز لديه رغبة الانتقال للريدز.

ويعد كيركيز تعزيزًا مناسبًا لمركز الظهير الأيسر في ليفربول، ليحل محل آندي روبرتسون لاعب الفريق.

كان ليفربول جدد في وقت سابق، عقد نجمي الفريق، محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك، فيما رحل ترينت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد.

ومن المتوقع أيضًا رحيل حارس المرمى كويمين كيليهر، حيث يقترب برينتفورد من التعاقد معه.

