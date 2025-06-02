ديكو: لاعب برشلونة يستحق أن تدفع المال لمشاهدته.. وقادر على صنع التاريخ مثل ميسي

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، عن لاعب الفريق لامين يامال، الذي يتألق بقميص البلوجرانا، بعمر 17 عامًا، ووضعه في مقارنة مع الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي.

وجدد برشلونة مؤخرًا عقد لامين يامال، حتى يونيو 2031، مع رفع راتب اللاعب ليصبح من أعلى اللاعبين أجرًا في الفريق، بحسب التقارير.

وعن وضع لامين يامال في مقارنة مع ليونيل ميسي، قال ديكو خلال مقابلة مع “بي بي سي سبورت”: “لامين هو لامين، ليو هو ليو، كان ليو أفضل لاعب في تاريخ هذا النادي، بالنسبة لي، أفضل لاعب في التاريخ”.



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وأضاف: “يُصاب الجميع بالجنون عندما يرون لامين يلعب، ستدفع المال لمشاهدته في الملعب، إنه لاعب مميز، وأراد البقاء لأنه يؤمن بهذا المشروع، يستحق راتبه المحسّن”.

وأردف: “سيصبح من أفضل لاعبي العالم، علينا احترامه كلاعب، لكن لا ننسى أنه في السابعة عشرة من عمره”.

وأكمل ديكو: “ليس من السهل المقارنة، لكن لامين، من حيث الجودة، قادر على صنع التاريخ مثل ميسي، لكن بالطبع، لصنع التاريخ، يحتاج إلى فريق قوي خلفه”.

وأشار ديكو: “نحاول ألا ندعه يفعل كل شيء، لأنه، كما تعلمون، أحيانًا الرعاة، والجميع يريدون قميصه أو وقته، أحيانًا لا نستطيع التحكم في كل شيء، لكن الناس يرون سحره، داخل الملعب وخارجه، يريدون أن يكون لهم دور فيه، وعلينا مساعدته في ذلك”.

