موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان

عدن - ياسمين عبد العظيم - يواجه نادي بيراميدز المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا نادي نهضة بركان المغربي الفائز بكأس الكونفدرالية في كأس السوبر الإفريقي.

توج نادي بيراميدز بأول ألقابه القارية بعد الفوز 2-1 في مباراة الإياب على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي حيث استفاد النادي المصري من التعادل ذهاباً 1-1.

انضم بيراميدز إلى الأهلي والزمالك والإسماعيلي كأبطال قاريين، كما ضمن استمرار هيمنة مصر على كرة القدم الأفريقية للأندية من خلال التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثالث على التوالي.

من جانبه توج نهضة بركان المغربي بكأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثالثة في تاريخه بعد التعادل 1-1 أمام مضيفه سيمبا التنزاني في إياب النهائي اليوم الاثنين مستفيداً من فوزه ذهاباً 2-0.

موعد كأس السوبر الإفريقي

تشير كل المعطيات إلى أن مباراة السوبر الإفريقي ستجري شهر سبتمبر المقبل، لكن الاتحاد الإفريقي قال عبر موقعه الرسمي إنه سيُعلن عن موعد ومكان مباراة كأس السوبر الإفريقي في الأيام المقبلة.

ستكون هذه المباراة من نوع خاص حيث خسر بيراميدز أمام بركان في نهائي كأس الكونفدرالية 2020، ما يعني أن بيراميدز سيسعى للثأر رياضيا من منافسه.

بالإضافة إلى كأس السوبر تأهل بيراميدز أيضاً إلى كأس الإنتركونتيننتال في عام 2025، حيث سينضم إلى أوكلاند سيتي النيوزيلندي والأهلي السعودي.

ستجمع هذه المسابقة العالمية أبطال الاتحادات القارية المختلفة مما يوفر منصة مرموقة أخرى للفريق المصري، علاوة على ذلك حجز بيراميدز مكاناً في كأس العالم للأندية 2029، والتي ستضم 32 من أفضل أندية العالم.