هل انهارت صفقة انتقال فيرتز إلى ليفربول؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكدت شبكة “سكاي سبورت” الألمانية أن صفقة انتقال فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن إلى ليفربول ليست على وشك الانهيار.

بحسب المصادر، لا تزال المفاوضات بين الناديين جارية، رغم أن ليفربول لم يقدم حتى الآن العرض الذي يلبي طموحات ليفركوزن المالية.

يطالب ليفركوزن بالحصول على 150 مليون يورو مقابل التخلي عن فيرتز، بينما يأمل ليفربول في إتمام الصفقة مقابل 130 مليون يورو.

رغم الفجوة المالية، يبدي ليفربول ثقة كبيرة في إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.