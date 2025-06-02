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كأس الابطال تزور ملاعب رولان غاروس في العاصمة باريس

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  • كأس الابطال تزور ملاعب رولان غاروس في العاصمة باريس 1/2
  • كأس الابطال تزور ملاعب رولان غاروس في العاصمة باريس 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- زارت كأس دوري ابطال اوروبا التي نالها نادي باريس سان جيرمان بطولة رولان غاروس للتنس في العاصمة الفرنسية .

الكاس صاحبة الاذنين حملها الى رولان غاروس اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي جناح باريس سان جيرمان قبل انطلاق مباراة النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش .

ديمبلي حمل الكاس و وضعها وسط الملعب قبل ان يتحدث للجمهور الحاضر معبرا عن فرحته بالانجاز التاريخي الذي احتاج من الفريق مجهودات مضنية منذ بداية الموسم .

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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