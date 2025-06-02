كأس الابطال تزور ملاعب رولان غاروس في العاصمة باريس

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- زارت كأس دوري ابطال اوروبا التي نالها نادي باريس سان جيرمان بطولة رولان غاروس للتنس في العاصمة الفرنسية .

الكاس صاحبة الاذنين حملها الى رولان غاروس اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي جناح باريس سان جيرمان قبل انطلاق مباراة النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش .

ديمبلي حمل الكاس و وضعها وسط الملعب قبل ان يتحدث للجمهور الحاضر معبرا عن فرحته بالانجاز التاريخي الذي احتاج من الفريق مجهودات مضنية منذ بداية الموسم .