ديكو: لن نتسرع في التعاقدات.. وبرشلونة يحتاج لريال مدريد قوي

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، أن النادي “لن يتسرّع” في التعاقدات، معتبراً أن فريقه “يحتاج إلى ريال مدريد قوي”.

النادي الكاتالوني أحرز الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني في الموسم المنصرم، لكنه خرج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

خلال مقابلة مع شبكة “بي بي سي” البريطانية، شدد ديكو على أن برشلونة “لن يبيع أفضل لاعبيه”، مضيفاً: “سنتطوّر مع لاعبين كثيرين من هذا الموسم. سنبرم تعاقدين أو ثلاثة أو أربعة تعاقدات، لكننا لن نتسرّع في سوق الانتقالات”.

ماركوس راشفورد ولويس دياز

ديكو سُئل عن اهتمام النادي بماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد ولويس دياز من ليفربول، فأجاب: “ركّزنا على تجديد العقود، ثم سنتحدث عن اللاعبين الذين سينضمّون لنا. راشفورد ولويس دياز؟ بالطبع، هذان اللاعبان جيدان، لكنهما مرتبطان بعقد مع نادييهما، لذلك لن نتحدث عنهما لأن هذا ليس عدلاً. ولكن عندما نقرّر دخول سوق الانتقالات، سنجد بالتأكيد بعض الأسماء. برأيي، لسنا بحاجة لضمّ عدة لاعبين”.

يأتي ذلك فيما أفادت شبكة “سكاي سبورت” الألمانية بأن “لويس دياز هو أحد أبرز أهداف برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة”.

وأضافت: “رغم التكلفة الباهظة والمشكلات المستمرة في تسجيل (لاعبين)، جرت محادثات أولية بشأن دياز وبرشلونة”.

واستدركت أن “الاهتمام السعودي لا يزال واضحاً جداً” باللاعب، في إشارة إلى النصر.

لامين يامال وليونيل ميسي

ديكو سُئل أيضاً عن مقارنة لامين يامال بليونيل ميسي، فأجاب: “لامين هو لامين. ليو هو ليو. كان ميسي أفضل لاعب في تاريخ هذا النادي. بالنسبة إليّ، إنه أفضل لاعب في التاريخ”.

وتابع: “الجميع يُصاب بالجنون عندما يشاهد لامين يلعب، ستدفع مالاً لمشاهدته في الملعب. إنه لاعب مميّز، وأراد البقاء لأنه يثق بالمشروع. يستحق راتباً أفضل. سيصبح واحداً من أفضل اللاعبين بالعالم. يجب أن نحترمه كلاعب، ولكن دعونا لا ننسى أنه في السابعة عشرة من عمره. المقارنة ليست سهلة، ولكن لامين، من حيث الجودة، قادر على صنع التاريخ مثل ليو. ولكن، طبعاً، يحتاج إلى فريق قوي خلفه من أجل صنع التاريخ”.

ريال مدريد

وتطرّق إلى المنافسة مع ريال مدريد، قائلاً: “لن يكون الموسم المقبل سهلاً، لأنني أعلم أن ريال مدريد، قبل كل شيء، يضمّ لاعبين كثيرين من الطراز الرفيع، فريقاً رائعاً”.

وزاد: “بالطبع يريد التطوّر. من المهم جداً أن يكون (ريال) مدريد قوياً. من المهم جداً ضمّ لاعبين أقوياء من الطراز الرفيع، لاعبين يتطلّع الناس لمشاهدتهم. أعتقد بأن لدى ريال مدريد هذا النوع من اللاعبين، مثلنا. الآن، من المهم الحفاظ على أفضل اللاعبين في الدوري الإسباني. لذلك، بالنسبة إلينا، من المهم أن يكون ريال مدريد قوياً، وأن يكون أتلتيكو (مدريد) قوياً”.