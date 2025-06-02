شكرا لاهتمامكم بخبر من هم المرشحون لجائزة الكرة الذهبية 2025؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - اتضحت بعض معالم المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025 بوجود عدد من اللاعبين الجدد ظهروا على الساحة بعد نهاية البطولات الأوروبية المحلية والقارية.

دخل الدولي الفرنسي الشاب ديزيري دوي، نجم نهائي دوري أبطال أوروبا، قائمة المرشحين للكرة الذهبية لينافس النجم المصري محمد صلاح الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، والإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الذي توج بالدوري الألماني وهو أول ألقاب نجم توتنهام السابق في مسيرته الطويلة

تتكون قائمة المرشحين في غالبيتها من لاعبي برشلونة وباريس سان جيرمان الذين تألقا محلياً وأوروبيا بحسب موقع “جول” العالمي.

الإصابة التي تعرض لها الإسباني رودري أنهت حظوظه بشكل رسمي في التواجد مع المرشحين، ما يعني أنه لن يتمكن من الدفاع عن جائزته التي فاز بها في عام 2024.

تحدد نتائج الأندية مصير الكرة الذهبية ولذلك بات الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان أبرز المرشحين للتتويج بالجائزة المرموقة.

قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2025

1 – عثمان ديمبيلي: دوري أبطال أوروبا، الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس الأبطال/ 35 هدفاً و15 تمريرة حاسمة

2 – لامين يامال: الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني، كأس ملك إسبانيا/ 19هدفاً و26 تمريرة حاسمة

3 – رافينيا: الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني، كأس ملك إسبانيا/ 39 هدفاً و29 تمريرة حاسمة

4 – محمد صلاح: الدوري الإنجليزي الممتاز/ 36 هدفاً و24 تمريرة حاسمة

5 – كيليان مبابي: كأس السوبر الأوروبي، كأس الإنتركونتيننتال/ 43 هدفاً و5 تمريرة حاسمة

6 – ديزيري دوي: دوري الأبطال، الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس الأبطال/ 15 هدفاً و16 تمريرة حاسمة

7 – خفيتشا كفاراتسخيلياً: دوري الأبطال، الدوري الفرنسي، الدوري الإيطالي، كأس فرنسا/ 14 هدفاً و11 تمريرة حاسمة

8 – أشرف حكيمي: دوري أبطال أوروبا، الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس الأبطال/ 10 أهداف و15 تمريرة حاسمة

9 – بيدري: الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني، كأس ملك إسبانيا/ 6 أهداف و9 تمريرة حاسمة

10 – هاري كين: لقب الدوري الألماني/ 43 هدفاً و13 تمريرة حاسمة