شكرا لاهتمامكم بخبر هل يضم برشلونة ثنائي مانشستر يونايتد وليفربول؟.. ديكو يوضح ويقيّم صفقات ريال مدريد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أوضح المدير الرياضي لنادي برشلونة، ديكو، موقف النادي من التعاقدات في السوق الصيفي، وإمكانية ضم ثنائي مانشستر يونايتد، وليفربول، كما تطرق للحديث عن ريال مدريد.

وتولى ديكو المنصب في عام 2023، وتوج النادي هذا الموسم بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، إضافة إلى بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتمكّن برشلونة من تجديد عقود عدد من نجومه أبرزهم النجم الشاب لامين يامال، ورافينها، وكذلك المدير الفني هانز فليك.



وعند سؤاله في مقابلة مع شبكة “بي بي سي سبورت” عما إذا كان يجب النظر إلى برشلونة في عام 2025 كنادٍ يُدار بشكل جيد، قال ديكو: “أنا أحب برشلونة، رأيت الوضع من الخارج، وكنت دائمًا أعتقد أن بإمكاني المساهمة في إعادة النادي إلى أعلى مستوى”.



وأضاف: “كنت أعلم أن المهمة ستكون صعبة في ظل القواعد المالية، المشكلة ليست مالية بحتة، بل تتعلق بلوائح اللعب المالي النظيف في إسبانيا، التي تُعد أكثر صرامة من تلك الموجودة في الدوري الإنجليزي أو غيره من الدوريات”.

وتابع: “هي مشكلة تواجه العديد من الأندية، لكن الناس يتحدثون عن برشلونة لأننا نادٍ كبير، علينا التكيف والعمل، ومزج لاعبي لاماسيا (أكاديمية النادي) مع عناصر الخبرة كان أمرًا مهمًا جدًا”.

وأكد ديكو: “لن نبيع أفضل لاعبينا، نجاح الفريق مؤخرًا يمنحنا فرصة للنمو بنفس العناصر تقريبًا”.

وأضاف أن برشلونة لن يقتحم السوق بشكل جنوني وسيسعى لإجراء تعاقدين أو ثلاثة أو أربعة فقط.

وعند سؤاله عن إمكانية ضم لاعبين مثل ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد أو لويس دياز من ليفربول، رد: “نركز على تجديد العقود، وبعدها نناقش ملف التعاقدات الجديدة”.

وواصل: “بالطبع، هذان اللاعبان جيدان، لكن لديهما عقود مع أنديتهما، ولن نتحدث عن لاعبين مرتبطين بعقود احترامًا لذلك، لكن عندما نقرر دخول السوق، بالتأكيد سنجد أسماءً مناسبة، وفي رأيي لسنا بحاجة لضم العديد من اللاعبين”.

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واستطرد: “عندما أتحدث مع وكلاء اللاعبين، الجميع يريد البقاء أو الانضمام لبرشلونة، وهذه نقطة مهمة، صورة النادي لا تزال قوية، نحن فخورون بكون برشلونة لا يزال نادٍ عظيم، وطريقة لعبنا تجعل اللاعبين يرغبون في الانضمام إلينا”.

وأعرب ديكو عن وعيه بالتهديد المستمر من الغريم ريال مدريد، الذي تعاقد مع المدرب تشابي ألونسو، وصفقاته الجديدة، ترينت ألكسندر أرنولد، ودين هويسن، كما أن ألفارو كاريراس، الظهير الأيسر لبنفيكا، يُعد ضمن أهدافهم التالية.

وتابع ديكو حديثه قائلًا: “الموسم المقبل لن يكون سهلًا، لأن ريال مدريد يضم الكثير من اللاعبين المميزين، في رأيي، لديهم فريق كبير ولاعبون رائعون، من المهم أن تكون هناك أسماء كبيرة في الليجا، هذا ما يريده الجمهور”.

وشدد البرتغالي في حديثه: “نحن بحاجة لأن يظل مدريد وأتلتيكو في أعلى مستوى، ونحن سنكون هناك أيضًا”.

