روديغر إلى النصر السعودي؟.. صورة مع هييرو تثير جدلاً

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار المدافع الألماني أنطونيو روديغر شكوكاً حول استمراره في ريال مدريد وانتقاله للدوري السعودي بسبب صورة بمائدة عشاء.

وظهر روديغر في نفس الطاولة مع فرناندو هييرو قائد ريال مدريد السابق والمدير الرياضي الحالي للنصر السعودي، ووكيل الأعمال فران بوراس المقرب من هييرو، ما عزز شائعات انتقاله لدوري روشن هذا الصيف.

وارتبط روديغر (32 عاماً) بالانتقال للمملكة في الصيف الماضي، ولكن إلى فريق الاتحاد، قبل أن يواصل مشواره مع الريال.

روديغر كان المدافع الأكثر مشاركة مع ريال مدريد في الموسم الماضي، وتحمّل الكثير في غياب معظم رفاقه بالخط الخلفي للإصابة، قبل أن ينهار في الأمتار الأخيرة ويخضع لجراحة ستحرمه من مونديال الأندية على الأرجح.

صحيفة “Marca” أكدت أن ريال مدريد يترك الحرية لروديغر، الذي ينتهي عقده في 2026، لتحديد مستقبله، فيما يبدو أن المدرب الجديد تشابي ألونسو سيعتمد على الشابين راؤول أسينسيو ودين هويسن في قلب الدفاع.

وتشير تقارير إلى أن كريستيانو رونالدو ربط استمراره مع النصر بإضافة صفقات قوية للفريق بعد الخروج من الموسم الماضي خالي الوفاض، والاكتفاء بالتأهل لدوري أبطال آسيا 2.