لاعبان وسط وظهير صفقات الريال المرتقبة قبل مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- في تحديث جديد عن سوق انتقالات ريال مدريد، كشف الصحفي المدريدي رامون ألفاريز أن النادي الملكي يضع نصب عينيه تدعيم صفوفه بلاعبين اثنين في وسط الميدان، إضافة إلى ظهير أيسر، استعدادًا لكأس العالم للأندية.

الصفقة الأبرز لا تزال تتعلق بالظهير الأيسر ألفارو كاريراس، حيث يصر بنفيكا على 50 مليون يورو مقابل التخلي عنه، بينما يحاول ريال مدريد خفض المبلغ قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.

إلى جانب ذلك، نيكو باز من كومو هو اللاعب الأقرب لتعزيز وسط الميدان، فيما يبقى ملف أنجيلو ستيلر غير محسوم.

أما اللاعب الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، فتميل التوقعات إلى انتقاله إلى باريس سان جيرمان في يناير 2026، ما يقلص فرص قدومه إلى الريال هذا الصيف.

ريال مدريد يخطط لإتمام صفقاته قبل انطلاق كأس العالم للأندية، مع احتمالية فتح مزيد من الخيارات إذا دعت الحاجة خلال فترة الانتقالات.