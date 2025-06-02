هل ينفرط عقد ليفركوزن بعد رحيل ألونسو؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يحاول باير ليفركوزن أن يعيد ترتيب أوراقه مرة أخرى بعد رحيل مدربه تشابي ألونسو نحو ريال مدريد، حيث تم التعاقد مع إريك تين هاج ليتولي المسئولية بدءًا من الموسم المقبل.

وكان من المتوقع أن لا يكون ألونسو هو الراحل الوحيد عن النادي هذا الصيف، حيث انتظر الجميع بدء هجرة جماعية لنجوم الفريق، وهو ما حدث بالفعل.

وخلال الأسبوع الماضي فقط، تم الإعلان عن رحيل إثنان من أعمدة الفريق، حيث انضم جوناثان تاه إلى بايرن ميونخ، وذهب جريمي فريمبونغ إلى ليفربول، ومتوقع أن يرحل المزيد في الفترة المقبلة.

ويأتي على رأس النجوم المنتظر رحيلهم هذا الصيف صانع الألعاب فلوريان فيرتز، ولكنه لم يستقر بعد وجهته المقبلة سواء كانت نحو مانشستر سيتي أو ليفربول.

ما يحدث مع ليفركوزن حاليًا ليس بالأمر الجديد، فعلى مدار تاريخ كرة القدم، دائمًا ما تشهد الفرق المتوسطة والصغيرة رحيل نجومها شيئًا فشيئًا بعد تحقيقها إنجازًا تاريخيًا، حيث تبدأ العروض والمغريات تنهال من الأندية الكبيرة، ولكن يبقى التحدي الأكبر أمامها في كيفية الحفاظ على قوامها وتماسكها بعد تفريغ صفوفها من النجوم.