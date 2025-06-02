شكرا لاهتمامكم بخبر وصف أحدهم بالأفضل على مر العصور.. فيفا يستعرض تاريخ ثلاثي أيقوني في الأهلي قبل المشاركة بـ كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الضوء على مشاركة النادي الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام بنظامها الحديث بمشاركة 32 نادي، كما حدد 3 لاعبين يعدون من إيقونات القلعة الحمراء.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو حتي 13 يوليو 2025.

ويلعب النادي الأهلي في المجموعة الأولى لـ كأس العالم للأندية، بجانب كل من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.



ويخوض النادي الأهلي مباراة الافتتاح لبطولة كأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي يوم الأحد 15 يونيو في الثالثة فجرًا.



ونشر الموقع الرسمي تقريرًا عن النادي الأهلي، لافتا إلى أنه يتمتع بأكبر قاعدة جماهيرية في مصر ويعد أحد الأندية الأكثر شعبية في القارة، وحصد العديد من الألقاب منذ تأسيسه 1907.

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وأشار فيفا في تقريره إلى 3 لاعبين من أيقونات النادي الأهلي، وهم محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة وعلي معلول.

وعن محمود الخطيب، أشار موقع فيفا إلى أن الخطيب يعد أحد أعظم لاعبي الأهلي ومصر على مرّ العصور بعد أن ارتدى قميص النادي الأحمر الشهير بفخر لمدة 13 عامًا، وتدرّج في مناصب عدة داخل النادي حتى أصبح رئيسه الحالي.

وحقق الخطيب، الملقب بـ”بيبو”، 20 لقباً مع الأهلي، منها عشرة ألقاب في الدوري المصري، وخمسة ألقاب في كأس مصر، وأول لقبين في دوري أبطال إفريقيا في تاريخ النادي عامي 1982 و1987، وثلاثة ألقاب في كأس الكؤوس الأفريقية أعوام 1984 و1985 و1986.

واعتزل الخطيب في عام 1988، وهو الهداف التاريخي للنادي برصيد 157 هدفاً، كما يعد هداف النادي في البطولات الإفريقية برصيد 37 هدفاً في 49 مباراة.

وعن محمد أبو تريكة، أكد فيفا أنه أسطورة كرة القدم المصرية، ويُعتبر من قبل الكثيرين أفضل لاعب في تاريخ النادي الأهلي بفضل إسهاماته في حصد الألقاب وشعبيته الواسعة، ويُطلق المشجعون على الجيل التاريخي الذي انتمى إليه اسم “جيل أبو تريكة”.

وحصل أبو تريكة على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا للأندية في أربع مناسبات وفاز بـ 23 لقبًا مع النادي، بما في ذلك سبعة ألقاب في الدوري المصري، وكأسين مصريين، وخمسة ألقاب في دوري أبطال إفريقيا، وأربعة ألقاب في كأس السوبر الإفريقي، وخمسة ألقاب في كأس السوبر المصري.

ويُعرف بين الجماهير باسم “الماجيكو”، ولعب مع الأهلي تسع سنوات، شارك خلالها في كأس العالم للأندية FIFA أربع مرات، وتوج بالميدالية البرونزية عام 2006، وكان هداف البطولة حينها برصيد أربعة أهداف، ليتقاسم صدارة قائمة هدافي البطولة.

وكان اللاعب الثالث هو التونسي علي معلول، لافتا إلى أنه ثالث لاعب غير مصري يحمل شارة قيادة الأهلي، ويُعتبر على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي النادي على مر العصور، فضلًا عن كونه رمزًا للجيل الحالي، منذ انضمامه عام 2016 قادمًا من الصفاقسي التونسي، وصنع معلول التاريخ وحقق إحصائيات مذهلة طوال مسيرته.

وفاز اللاعب التونسي بـ 18 لقبًا مع النادي، منها خمسة ألقاب دوري مصري، وأربعة ألقاب كأس مصر، وخمسة ألقاب كأس السوبر المصري، وأربعة ألقاب دوري أبطال أفريقيا، ولقبان كأس سوبر أفريقي.

وخلال مشاركاته الأربع مع الأهلي في كأس العالم للأندية، فاز معلول بثلاث ميداليات برونزية، وسجل وصنع ستة أهداف.

كما أشار التقرير إلى أن معلول هو اللاعب الأكثر تمريرًا حاسمًا في تاريخ الأهلي برصيد 83 تمريرة حاسمة، وهو أيضًا المدافع الأكثر تسجيلًا للأهداف برصيد 51 هدفًا.

