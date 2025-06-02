أحمد دياب يُعلن تعديل موعد بداية الدوري المصري موسم 2025-2026

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، تعديل موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري 2025-2026.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مع رابطة الأندية ورؤساء وممثلي أندية القسم الأول في الثانية عشر ظهرًا بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر.

وتم الاتفاق على العديد من القرارات في الاجتماع، أبرزها موعد بداية ونهاية الموسم الجديد، وتطوير الحكام، وموقف بطولتي كأس مصر وكأس عاصمة مصر.. طالع التفاصيل من هنا.



وقال دياب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” :”قررنا انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز يوم 8 أغسطس بدلًا من 15 من الشهر نفسه”.



طالع أيضاً.. اعترض عليه الزمالك.. اتحاد الكرة يوافق على طلب الأهلي ويعتمده قبل بداية الموسم الجديد

واختتم: “يأتي ذلك من أجل اعطاء الأندية فرصة لخوض 4 أو 5 جولات تساعد في تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل معسكر منتخب مصر”.

وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق لقب الدوري المصري، عن الموسم المنقضي بعد منافسه شرسة ضد بيراميدز استمرت حتى الجولة الأخيرة.





